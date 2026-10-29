رئيس شعبة الزجاج: توقعات بوصول حجم الاستثمارات الجديدة لـ10 مليارات جنيه خلال 2026

- خطاب: صادرات القطاع شهدت صعودًا قويًا خلال العقد الأخير.. ومصر من المصدرين الكبار

قال محمد خطاب، رئيس شعبة الزجاج بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الزجاج حظيت باستثمارات جديدة خلال العام الجاري، بلغت نحو 10 مليارات جنيه.

وأضاف خطاب، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن ثمار هذه الاستثمارات ستظهر بداية العام المقبل 2027.

ويشهد قطاع الزجاج توسعات استثمارية تعزز قدرته على المنافسة، في مقدمتها مساعي وزارة الصناعة لجذب استثمارات أجنبية تصل إلى 175 مليون يورو لتشغيل أول مصنع متخصص لإنتاج الزجاج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ ليصبح المصنع الأكبر للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإقامة قاعدة إنتاج محلية لزجاج متخصص يدخل في صناعات استراتيجية، أبرزها السيارات والطاقة الشمسية، فيما يستهدف المصنع إنتاج نحو 900 طن يوميًا من الزجاج المستخدم في صناعات السيارات والطاقة الشمسية.

كما تم تدشين خط إنتاج جديد للزجاج عالي الأداء بمصنع شركة «جارديان جلاس» الأمريكية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تقارب 25 مليون دولار، والذي شهد افتتاحه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد خطاب، أن صناعة الزجاج في مصر واعدة، بسبب توافر بعض أنواع الرمل الذي يدخل بصناعة الزجاج المسطح؛ لذا تتلقى هذه الصناعة استثمارات ضخمة، مشيرًا إلى أن الأسواق العربية والأوروبية والأمريكتين هي أكبر المشترين لتلك المنتجات.

وتشهد صادرات الزجاج المصرية صعودًا كبيرًا في العقد الأخير، لذا أصبحت البلاد لاعبًا قويًا في تلك السوق.

وارتفعت الصادرات المصرية من الزجاج ومصنوعاته لتصل إلى 375 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، مسجلة نموًا إيجابيًا بنسبة 3% مقارنة بنحو 364 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

وأوضح خطاب، أن هناك أكثر من شركة عالمية تدرس الاستثمار في مصر، بسبب توافر المواد الخام اللازمة، وفي مقدمتها الرمل المميز.

ويبلغ إنتاج مصر من زجاج السيارات نحو 50 ألف قطعة زجاج شهريًا، وتستورد من 20 إلى 25 ألف قطعة.

وقال خطاب، إن إنشاء مصنع للزجاج يتطلب استثمارات ضخمة، كما يستغرق وقتًا طويلًا، فيما توقع أن تبدأ الاستثمارات الجديدة الإنتاج في بداية عام 2027، وأن تؤثر في حجم الواردات المصرية من الزجاج، مضيفًا أن حجم هذه الاستثمارات في السوق المحلية خلال العام الحالي يصل إلى 200 مليون دولار (10 مليارات جنيه).

وتعمل العديد من الشركات المحلية حاليًا على توسعات لتلبية الاستهلاك المحلي، الذي ارتفع في السنوات الأخيرة، بسبب التوسع العمراني في المدن الجديدة، وفق خطاب.