رويترز: البنتاجون يحقق في شبهة هجوم إلكتروني أتلف أغذية بقواعد أمريكية

يتعامل البنتاجون مع أعطال غامضة أصابت مجمدات في قواعد عسكرية أمريكية باعتبارها هجومًا إلكترونيًا محتملًا، بحسب أربعة مسئولين مطلعين تحدثوا لرويترز.

وطالت الأعطال، في أغسطس الماضي، ستة متاجر عسكرية على الأقل، وأدت إلى تلف أغذية، بعدما ارتفعت درجات حرارة بعض وحدات التبريد.

وأعلن الجيش الأمريكي مشاركة محققيه الإلكترونيين في التحقيق، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الفرنسية لفهم أعطال مماثلة بأوروبا.

وما زالت ملابسات الحوادث والجهة المحتملة وراءها قيد التحقيق.

وكانت فرنسا قد شهدت، خلال أكتوبر الجاري، هجومًا إلكترونيًا استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر، وأجبرها على التخلص من بضائع طازجة ومجمدة بعد ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات.

وحذرت هيئة الأمن الإلكتروني الفرنسية، في بيان سابق، من احتمال استمرار الهجمات، وحثت المتاجر على تأمين اتصال وحدات التبريد بالإنترنت، وتحديث برامج تشغيلها وتغيير كلمات المرور.

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس، آنذاك، أن وحدة الجرائم الإلكترونية تحقق في الهجوم، بما يشمل حجم الأضرار المرتبطة بتلف الأغذية والحرائق المحتملة.