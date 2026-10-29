رئيسة البنك المركزي الأوروبي تعتزم التنحي عن منصبها في فبراير 2027

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أن رئيسته كريستين لاجارد تعتزم التنحي عن منصبها في فبراير 2027.

وأوضح البنك في مقره بمدينة فرانكفورت أن السياسية الفرنسية ستترك منصبها بحلول السابع من فبراير المقبل، مشيرا إلى أن لاجارد أبلغت مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرارها.

بذلك تغادر لاجارد مهام منصبها بشكل مبكر، حيث كان من المقرر أن تستمر ولايتها، البالغة ثماني سنوات، حتى نهاية أكتوبر 2027.

وبات على رؤساء دول وحكومات دول منطقة اليورو الـ21 الاتفاق على اختيار خليفة لـ لاجارد في وقت أسبق من الموعد المقرر لذلك. ويتيح هذا التنحي المبكر من جانب لاجارد فرصة للرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لحسم مسألة شغل أحد أهم المناصب القيادية في أوروبا قبل الانتخابات الفرنسية.