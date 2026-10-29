بايرن ميونخ يفقد كومباني في 3 مواجهات قوية بعد مغادرته المستشفى

تأكد استمرار غياب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن قيادة الفريق من المنطقة الفنية حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، سيغيب كومباني عن ثلاث مواجهات مهمة تنتظر الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة، أمام بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وماينز، في ظل حرص إدارة النادي على منحه الوقت الكافي للتعافي واستعادة عافيته بصورة كاملة.

تفاصيل الحالة الصحية لفينسنت كومباني

وكان المدرب البلجيكي قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم الجمعة الماضي، بعدما سقط أثناء متابعته تدريبات الفريق الثاني لبايرن ميونخ، ليُنقل إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وأعلن النادي مغادرة كومباني المستشفى يوم الأربعاء، مع استمرار خضوعه للراحة وتلقي العلاج في المنزل، دون تحديد موعد رسمي لعودته إلى التدريبات أو قيادة الفريق، إذ ترتبط عودته بالحصول على الموافقة الطبية.

3 مباريات يغيب عنها مدرب بايرن ميونخ

ومن المقرر أن يفتقد بايرن ميونخ مدربه خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، يوم السبت 31 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الألماني، قبل السفر لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 3 نوفمبر، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

كما يغيب كومباني عن مواجهة ماينز، المقرر إقامتها يوم 7 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الدوري الألماني، لتشكل هذه المباريات الثلاث اختبارًا مهمًا للفريق في ظل غياب مديره الفني.

آرون دانكس يتولى المسؤولية مؤقتًا

وفي ظل غياب كومباني، يتولى مساعده آرون دانكس قيادة بايرن ميونخ من المنطقة الفنية بصورة مؤقتة، بالتعاون مع بقية أعضاء الجهاز الفني، لحين تعافي المدرب البلجيكي وعودته إلى