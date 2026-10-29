رئيس الشاباك يبحث شبهات التدخل بالانتخابات في لقاءين مع نتنياهو وآيزنكوت

بحث رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، مع بنيامين نتنياهو، الأربعاء، التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات الإسرائيلية، بحسب ما نقله «تايمز أوف إسرائيل» عن وسائل إعلام عبرية.

وأوضح الموقع أن الشاباك بادر إلى عقد اللقاء، وأن الجهاز بدأ فحص القضية قبل إجراء الانتخابات الثلاثاء 27 أكتوبر، وفق التقارير نفسها.

وفي تطور لاحق، أعلن حزب «ياشار» لقاء زيني برئيس الحزب جادي آيزنكوت صباح الخميس، وإطلاعه على الشبهات المتعلقة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات.

وبحسب بيان الحزب، أعرب آيزنكوت خلال اللقاء عن دعمه للشاباك وجهات إنفاذ القانون لإجراء تحقيق سريع وشفاف في القضية.

ويأتي الكشف عن اللقاءين بالتزامن مع طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرج، من زيني استخدام صلاحيات الجهاز لفحص شبهات تأثير غير مشروع على الاقتراع عبر تمويل تقدمه جهات أجنبية.

وحدد سولبرج مهلة أسبوع لعرض النتائج، مع إقراره بتعذر الجزم بمضمون الشبهات قبل التحقيق فيها. واكتفت رسالته بالإشارة إلى جهات أجنبية دون تحديد دول أو تقديم تفاصيل إضافية عن التمويل المزعوم.

وكانت الانتخابات الإسرائيلية قد جرت الثلاثاء، وأظهرت نتائجها الجزئية استمرار تعثر حسم تشكيل الحكومة، مع حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، والأحزاب الداعمة لآيزنكوت على 48، والأحزاب العربية على 19.



