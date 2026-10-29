الكرملين: موعد محادثات أوكرانيا مرتبط بتطورات الشرق الأوسط والوضع الميداني

قال مساعد الرئيس الروسي للشئون الخارجية يوري أوشاكوف، إن توقيت الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يتوقف على تطورات الشرق الأوسط والوضع الميداني، ما يثير تساؤلات بشأن موعد انعقادها.

ونقلت رويترز عنه أن موسكو لم تقترح بعد تاريخًا محددًا، بينما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في عقد الاجتماع بأبوظبي بين 6 و10 نوفمبر المقبل.

وأوضح أوشاكوف أن الظروف الإقليمية الراهنة تعقّد عقد الجولة في المستقبل القريب، مضيفًا أن التطورات العسكرية والوضع العام سيؤثران في تحديد موعدها.

وكان أوشاكوف قد أشار، في تصريحات أخرى نقلها موقع «ميدوزا» عن وكالة تاس، إلى توقع انعقاد المحادثات بعد 4 نوفمبر، مع استمرار إعداد الوفد الروسي، الذي تحددت نواته الأساسية دون استكمال تشكيله.

وتأتي المشاورات المرتقبة عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر، فيما تأمل كييف أن تتيح الاتصالات الجارية دفع مسار التفاوض نحو إنهاء الحرب.