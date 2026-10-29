دعوى جنائية في بريطانيا ضد مجندة إسرائيلية بتهم جرائم حرب في غزة

رفعت مؤسسة هند رجب دعوى جنائية في المملكة المتحدة ضد مجندة احتياط إسرائيلية تزور البلاد، على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت المؤسسة، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قتلها جيش الاحتلال مع أفراد عائلتها في مدينة غزة في يناير 2024، إن الدعوى تستهدف المجندة ليدور دافنا، التي خدمت في الكتيبة الهندسية القتالية 603.

وبحسب المؤسسة، شاركت "دافنا" في هدم منشأة لإنتاج الدقيق وصوامع للقمح في جنوب القطاع في أيار/مايو 2025، خلال فترة كان فيها الحصار الإسرائيلي يتسبب في تفاقم المجاعة.

واستندت المؤسسة في اتهاماتها إلى مقطع فيديو نشرته المجندة بنفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهرها وهي تقود جرافة عسكرية لهدم المنشأة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وقالت رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة، "ناتاشا براك"، إن التحرك القانوني يكتسب أهمية عاجلة، محذرة من أن السماح للمجندة بمغادرة بريطانيا قد يتيح لها العودة وارتكاب مزيد من الجرائم.

وأضافت "براك" أن السماح لمشتبه به بمغادرة البلاد عبر مطاراتها، رغم وجود أدلة موثقة بحقه، من شأنه، بحسب قولها، أن يشكل انتهاكًا لالتزامات الدول بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.