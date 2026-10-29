 إقالة رئيس التخطيط العسكري في البنتاجون وسط ترقب قرارات بشأن إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقالة رئيس التخطيط العسكري في البنتاجون وسط ترقب قرارات بشأن إيران


نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 1:45 م

أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الفريق بريت سيلفيا، مدير الاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسئول دفاعي أمريكي، في تغيير جديد بالقيادة العسكرية يتزامن مع بحث واشنطن خياراتها تجاه إيران.

وأفاد المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل تتعلق بشئون الأفراد، بأن سبب الإقالة غير معلن، وأنه لم يُحدد بديل فوري لسيلفيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن موقع «ذا هيل»، استنادًا إلى مسئولين أمريكيين مطلعين، أن هيجسيث اتخذ قرار إبعاد سيلفيا عن منصبه خلال الأسبوع الجاري.

وأعرب متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة عن تقدير رئيس الهيئة والقوات المشتركة لسيلفيا وأسرته، مشيرًا إلى خدمته في القوات المسلحة الأمريكية على مدى 32 عامًا، ومتمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

ويتولى المكتب الذي كان يرأسه سيلفيا، والمعروف عسكريًا باسم «جيه-5»، إعداد الخطط العسكرية وتنسيقها مع قيادة هيئة الأركان والرئيس الأمريكي، ما يمنحه دورًا محوريًا في صياغة الخيارات التي تُعرض على القيادة السياسية.

وتأتي الإقالة مع استمرار بحث الرئيس دونالد ترامب احتمال استئناف ضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وسط تحركات عسكرية أمريكية لتعزيز الانتشار في المنطقة.

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