بوتين: روسيا تساعد الدول الأفريقية على ضمان أمنها

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، إن موسكو تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الدول الأفريقية على الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخليين، فضلا عن تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضاف بوتين "بصفتنا عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسهم بلادنا بشكل كبير في تسوية النزاعات القائمة ومنع نشوب نزاعات جديدة في القارة الأفريقية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين "نحن في ذلك نلتزم دائما بالمبدأ الأساسي الذي أعلنتموه أنتم أنفسكم: وهو أن المشكلات الأفريقية تتطلب حلولا أفريقية. وتبذل روسيا جهودا كبيرة لمساعدة الدول الأفريقية في الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخليين، وتعزيز قدراتها الدفاعية".

وأضاف بوتين أن روسيا ترتبط باتفاقيات حكومية دولية في مجالي التعاون العسكري والتقني العسكري مع 45 دولة أفريقية.

وأوضح بوتين أن "العسكريين وعناصر أجهزة إنفاذ القانون من الدول الأفريقية يتلقون التدريب في المؤسسات التعليمية الروسية".



