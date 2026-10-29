الرئيس الألماني يدعو الصين إلى التعاون لتعزيز النظام الدولي وحرية التجارة

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الصين إلى العمل المشترك لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، والدفاع عن السلام وحرية التجارة العالمية.

وفي خطاب ألقاه بجامعة بكين، قال شتاينماير اليوم الخميس إن النظام الدولي يتعرض لهجمات غير مسبوقة، محذرا من أن "خطر غياب القواعد يلوح في الأفق، وأرى في ذلك خطرًا كبيرًا علينا جميعًا".

وأوضح شتاينماير أن ذلك لا ينطبق على دولة صغيرة نسبيًا مثل ألمانيا الاتحادية فحسب، بل ينطبق أيضًا على قوة كبرى مثل الصين، لافتا إلى أن كلا البلدين يعتمدان على قوتهما التصديرية الكبيرة، وأردف:"من يرغب في النجاح في الأسواق العالمية يحتاج إلى حد أدنى من القدرة على التنبؤ والموثوقية. ولا يتحقق كلا الأمرين إلا بوجود قواعد يحترمها الجميع".

وألقى شتاينماير خطابه في جامعة بكين، إحدى الجامعات الصينية المرموقة، بعد أن منحته الجامعة لقب أستاذ فخري.

وطالب الرئيس الألماني بضمان توافر شروط عادلة للمنافسة التجارية بين الصين وألمانيا، وكذلك أوروبا. وصرح شتاينماير بأن الصين سعت خلال السنوات الماضية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلال، معتبرًا أن ذلك أمر يمكن تفهمه. وتابع مستدركا:" لكن هذه الاستقلالية المتزايدة للصين يجب ألا تُقابل بعكسها، بحيث تؤدي إلى تنامي اعتماد الآخرين وضعفهم وعرضتهم للمخاطر بسبب الصين".

وأضاف أن الأوروبيين لا يمكنهم القبول بهذا النوع من الاعتماد الأحادي الجانب الذي يجعل اقتصاداتهم عرضة للمخاطر، "تمامًا كما أن الصين لا تقبل بذلك بالنسبة إلى اقتصادها".

ودعا شتاينماير الصين إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بوصفها قوة عالمية، والإسهام في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقال:" الصين عضو دائم في مجلس الأمن، وتربطها علاقات وثيقة بروسيا. فلنعمل معًا، إذن، من أجل أن توقف روسيا هجماتها وتدخل في مفاوضات جادة".

وقال شتاينماير إن سكان أوكرانيا يتطلعون إلى إنهاء معاناتهم بعد مضي ما يقرب من 5 سنوات من الحرب، وأضاف:" من حقهم أن يتوقعوا منا أن نوظف إمكانياتنا المختلفة للعمل معاً بغية إنهاء هذه المعاناة".

كما دعا شتاينماير إلى العمل المشترك لحل التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي، وضرب مثالًا على ذلك بحماية المناخ والبيئة، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي.