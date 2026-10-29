رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى من مستشفى السويس الجامعي

• مدبولي يوجه بضرورة الاهتمام بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بما يضمن تلبية احتياجات المرضى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المرحلة الأولى من مستشفى السويس الجامعي، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة السويس، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأشار رئيس الوزراء، عقب الافتتاح، إلى أن هذا الصرح الطبي من شأنه الإسهام في دعم وتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لأبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة، منوهًا كذلك بدوره في دعم الخدمات التعليمية للطلاب، من خلال صقل مهاراتهم وخبراتهم الطبية.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، إن مستشفى السويس الجامعي يُعد أحد أهم الصروح الطبية الحديثة بمحافظة السويس ومنطقة القناة، ويهدف إلى تقديم خدمات طبية متقدمة بدعم من جامعة السويس، كما يتميز ببنية تحتية متكاملة وتجهيزات حديثة تعزز دوره كمستشفى جامعي تعليمي وعلاجي في آن واحد.

واستعرض قنصوة مراحل إنشاء مستشفى السويس الجامعي وتشغيله التجريبي، وصولًا إلى وضعه الحالي والترخيص بالتشغيل الكامل للمستشفى بأقسامه ووحداته، موضحًا أن المستشفى يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم المبنى الرئيسي، الذي يتكون من بدروم ودور أرضي ودور أول ودور ثانٍ علوي، إلى جانب مبنى القوى الكهربائية، وسكن الأطباء والتمريض، الذي يتكون من دور أرضي ودور أول علوي، فضلًا عن مبنى خزان المياه والحريق وخزان الأكسجين.

وعن الطاقة الاستيعابية لمستشفى السويس الجامعي، أشارت الدكتورة دعاء محمد، رئيس مجلس إدارة المستشفى وعميد كلية الطب بجامعة السويس، إلى أن المستشفى يضم 360 سريرًا، منها 26 سريرًا للطوارئ، و18 سريرًا للغسيل الكلوي، و40 سريرًا للعناية المركزة، و13 سريرًا للرعاية الوسيطة، إلى جانب الأسرّة المخصصة للإقامة والعلاج.

وأضافت: كما يضم المستشفى 15 غرفة عمليات، منها 13 غرفة للعمليات وغرفتان للقسطرة، و20 حضانة للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، و19 عيادة خارجية، و6 معامل للتحاليل، منها 4 معامل مركزية ومعمل للعيادات ومعمل للطوارئ، فضلًا عن بنك الدم، و6 غرف للأشعة، منها 4 غرف مركزية وغرفة للأشعة بالعيادات وأخرى للطوارئ، وقسم للعلاج الطبيعي.

ونوهت محمد إلى أن مجمع العيادات الخارجية بالمستشفى يشتمل على العديد من التخصصات، منها الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، والكشف المبكر عن الأورام، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والأمراض الصدرية، والأمراض النفسية والعصبية، والأمراض الجلدية، والجهاز الهضمي والكبد، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والإيكو والأشعة التليفزيونية، والباطنة العامة، والروماتيزم والتأهيل، وعلاج الإدمان.

وخلال تفقده الأقسام المختلفة بالمستشفى، حرص رئيس الوزراء، على التحدث مع عدد من المرضى والاطمئنان عليهم، حيث أجرى حوارًا مع طفلة صغيرة بقسم الرمد، طلبت خلاله منه تسهيل إجراءات حصولها على نظارة طبية، وعلى الفور، وجّه رئيس الوزراء بتلبية طلبها والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول عليها.

كما حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان من المرضى على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلبية احتياجاتهم، حيث أكدوا أن مستوى الخدمة المقدمة جيد للغاية، موجها بضرورة الاهتمام بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى واستمرار تقديم الخدمات الطبية لهم.