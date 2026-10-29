الشرطة الإسرائيلية: مزاعم الليكود بشأن سرقة الانتخابات تفتقر إلى الأدلة

قالت الشرطة الإسرائيلية إن مزاعم حزب الليكود بشأن «سرقة الانتخابات» بواسطة الأحزاب العربية تفتقر إلى أدلة تحقيقية أو استخبارية، مؤكدة أن يوم الاقتراع شهد عددًا محدودًا من الوقائع الاستثنائية المتعلقة بنزاهة الانتخابات.

وبحسب «جيروزاليم بوست»، أوضحت الشرطة، في بيان صباح الخميس، أن عدد هذه الوقائع كان محدودًا أيضًا مقارنة بالانتخابات السابقة، ردًا على اتهامات الحزب بوقوع تزوير ورشوة وترهيب وتلاعب بالتصويت في مراكز اقتراع عربية.

وفي بيان لاحق، أكد مفوض الشرطة داني ليفي أن كل شكوى أو شبهة ارتكاب مخالفة مرتبطة بنزاهة الانتخابات ستخضع للفحص والتحقيق بصورة معمقة ومحايدة، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف ليفي أن الشرطة ستتحرك للتحقيق في أي اشتباه بجرائم انتخابية ومحاسبة المتورطين، متعهدًا بحماية نزاهة العملية الانتخابية.

وكان الليكود قد زعم، الأربعاء، أن الأحزاب العربية «سرقت الانتخابات»، وطالب الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات بالتحقيق. وجاءت اتهاماته بعد النتائج الجزئية التي أظهرت حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، مع تعثر حسم تشكيل الحكومة المقبلة.