شوبير يكشف موقف إمام عاشور ومحمد هاني من العودة لقائمة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن استبعاد الثنائي إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا للمباراة، والتي شهدت غياب الثنائي، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين لأسباب فنية أو بدنية.

وقال شوبير إن غياب محمد هاني وإمام عاشور عن القائمة لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن وجود عدد من اللاعبين الشباب، وهم عمر سيد معوض ومحمود صلاح ومحمد عبد الله ومحمد رأفت، قد يعكس توجهًا جديدًا داخل النادي بشأن التعامل مع اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر التي تلتزم بتعليمات الجهاز الفني.

شوبير: إمام عاشور الأقرب للعودة

وأوضح شوبير أن إمام عاشور يبدو الأقرب للعودة إلى قائمة الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى أن مشاركته مجددًا ستظل مرتبطة بمستواه والتزامه في التدريبات، وفقًا لما نقله عن أجواء الفريق.

وأضاف أن موقف محمد هاني يبدو أكثر تعقيدًا، لافتًا إلى أن ملف تجديد عقد اللاعب، الذي كان النادي يتوقع حسمه خلال الفترة الماضية، لم يُحسم بالشكل المنتظر، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب استبعاده.

تفاصيل غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت

وتطرق شوبير إلى أسباب غياب عدد من لاعبي الأهلي عن المباراة، موضحًا أن استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني وأحمد رضا جاء لأسباب فنية، بينما يحتاج علي محمود إلى استكمال برنامجه التأهيلي.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم لا يزال غير جاهز، فيما يواصل أقطاي عبد الله برنامجه التأهيلي، ويعاني كباكا من الإصابة، بينما عاد كريم الدبيس إلى التدريبات لكنه لم يصل بعد إلى الجاهزية المطلوبة للمشاركة.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يشهد تغييرات في طريقة التعامل مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن استمرار أي لاعب ضمن حسابات الجهاز الفني سيعتمد على مدى التزامه وتقديمه المستوى المطلوب في التدريبات والمباريات.