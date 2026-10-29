ارتفاع ضحايا حادث أتوبيس طلاب جامعة بني سويف إلى 3 وفيات و41 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس طلاب جامعة بني سويف بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي إلى 3 وفيات، اليوم الخميس، بعد وفاة الطالبة آية حسن زكي، البالغة من العمر 21 عامًا، والمقيمة بمركز الفشن، متأثرة بإصابتها الخطيرة، وكانت الطالبة تدرس ببرنامج الكيمياء الصناعية بجامعة بني سويف الأهلية.

وكان طريق بني سويف - المنيا الشرقي القديم قد شهد، أمس الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة نقل تحمل رقم «و د س 5197» وأتوبيس لنقل الطلاب يحمل رقم «و ن ج 9831»، وكان يقل عددًا من طلاب جامعة بني سويف، وجميعهم من أبناء مركز الفشن.

أسفر الحادث في حصيلته الأولية عن وفاة سائق الأتوبيس، حسن محمد أبو القاسم (42 عامًا)، المقيم بمركز ببا، والطالبة بجامعة بني سويف جنى محمد (22 عامًا)، المقيمة بمركز الفشن، إلى جانب إصابة 42 آخرين، جرى نقلهم فورًا إلى مستشفيي بني سويف التخصصي والجامعي لتلقي العلاج.

ومع وفاة الطالبة آية حسن زكي، اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها، ارتفع عدد الوفيات إلى 3 حالات، فيما بلغ عدد المصابين 41 شخصًا.

وفي سياق التحقيقات، حررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثامين عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الفنية، فيما توجهت لجان تحقيق إلى المستشفيين الجامعي والتخصصي للاستماع إلى أقوال المصابين.

وفي سياق متصل، أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، زيارة ميدانية للمصابين بمستشفيي بني سويف الجامعي والتخصصي؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من توفير أقصى درجات الرعاية الطبية لهم ولذويهم.

واستهل المحافظ جولته بالمستشفى الجامعي، إذ استمع إلى تقرير مفصل من إدارة المستشفى بشأن الحالات التي تخضع لتدخلات جراحية، كما التقى بأهالي المصابين، مؤكدًا أن الأطقم الطبية لا تدخر جهدًا في تقديم العلاج اللازم لهم.

ثم أجرى المحافظ زيارة مماثلة لمستشفى بني سويف التخصصي، موجهًا بمتابعة الحالات لحظة بلحظة.

واختتم زيارته بتقديم خالص العزاء لأسرتي المتوفيين، داعيًا الله -تعالى- أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وعلى الصعيد الأكاديمي، زار الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، الطلاب المصابين بمستشفيات الجامعة، يرافقه الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، للاطمئنان على حالتهم.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الجولة، تسخير كل إمكانات المستشفيات الجامعية لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والنفسية للمصابين وأسرهم حتى تمام التعافي.

وشدد على أن إدارة الجامعة تضع سلامة أبنائها الطلاب على رأس أولوياتها، وتتابع الموقف عن قرب على مدار الساعة.