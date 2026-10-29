أوكرانيا: 13 قتيلًا في هجوم على محطة قطارات بدنيبرو

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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل 13 شخصًا على الأقل في هجوم استهدف محطة قطارات بمدينة دنيبرو، فيما أفادت تقارير بارتفاع عدد المصابين إلى 13 على الأقل.

وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية «أوكرزالزنيتسيا» إن مسيّرة تعمل بمحرك نفاث أصابت رصيفًا بالمحطة، حيث كان يتوقف قطار ركاب يستعد للتوجه إلى زابوريجيا، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول وموقع «كييف إندبندنت».

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة دنيبروبتروفسك، أولكسندر هانجا، بوصول الطواقم الطبية إلى موقع الهجوم لتقديم الإسعافات للمصابين.

ونسبت السلطات الأوكرانية الهجوم إلى روسيا، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن المنطقة تعرضت لهجوم بأربع مسيّرات نفاثة قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًا، وإن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاثًا منها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضحت شركة السكك الحديدية أن أشخاصًا كانوا موجودين على الرصيف وقت الضربة، رغم إطلاق الإنذار الجوي والتحذيرات من ارتفاع مستوى الخطر.

وفي هجمات أخرى خلال اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل فتاتين تبلغان 15 عامًا في ضربة استهدفت وسط مدينة تشيرنيهيف، وإصابة 23 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة أطفال، وفق «كييف إندبندنت».

كما أفادت السلطات المحلية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين، عقب إصابة مبنى سكني بمسيّرات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا.