بوتين: روسيا وأفريقيا تربطهما أواصر صداقة وشراكة وثيقة وقوية

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في الكرملين في اليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية الثالثة، إن «روسيا وأفريقيا تربطهما أواصر صداقة وشراكة وثيقة وقوية حقًا».

وأضاف بوتين: «نحن حلفاء طبيعيون في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وديمقراطي حقًا، يخلو من الإملاءات وازدواجية المعايير، ويقوم على احترام قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة»، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأشار بوتين إلى دعم موسكو لنضال الدول الأفريقية ضد الاستعمار خلال الحقبة السوفيتية.

وأوصح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية تجاوز 27 مليار دولار في العام الماضي، مؤكدًا عزمه على زيادته.

ولفت بوتين إلى أن الشركات الروسية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في أفريقيا في مجالات تشمل الطاقة والتعدين والتعاون الصناعي والخدمات اللوجستية.

وقال بوتين: «يتعامل مجتمع الأعمال الروسي مع الشركاء الأفارقة بصدق واحترام ونزاهة، ويقوم بتعاملاته التجارية على قدم المساواة».

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو تبذل جهودًا كبيرة لمساعدة الدول الأفريقية على الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخليين، فضلًا عن تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضاف بوتين: «بصفتنا عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسهم بلادنا بشكل كبير في تسوية النزاعات القائمة ومنع نشوب نزاعات جديدة في القارة الأفريقية»، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين: «نحن في ذلك نلتزم دائمًا بالمبدأ الأساسي الذي أعلنتموه أنتم أنفسكم، وهو أن المشكلات الأفريقية تتطلب حلولًا أفريقية. وتبذل روسيا جهودًا كبيرة لمساعدة الدول الأفريقية في الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخليين، وتعزيز قدراتها الدفاعية».

وأضاف بوتين أن روسيا ترتبط باتفاقيات حكومية دولية في مجالي التعاون العسكري والتقني العسكري مع 45 دولة أفريقية.

وأوضح بوتين أن «العسكريين وعناصر أجهزة إنفاذ القانون من الدول الأفريقية يتلقون التدريب في المؤسسات التعليمية الروسية».

واستضافت موسكو القمة الروسية الأفريقية للمرة الأولى في عام 2019، ثم عُقدت نسختها الثانية في عام 2023.

وشهدت قمة هذا الأسبوع مشاركة نحو 50 دولة أفريقية، مثّل قادتها نحو 20 دولة منها.