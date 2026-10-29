جنوب أفريقيا: الشرطة تسعى إلى حظر قضائي للمسيرات المناهضة للهجرة

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طلبت شرطة جنوب أفريقيا من المحاكم وقف مسيرات خططت لها مجموعات مناهضة للهجرة غير القانونية في مدينة ديربان الساحلية، وذلك في أعقاب مزاعم بتهديدات بأعمال عنف وخطط لإحراق مكتب استقبال اللاجئين في المدينة.

وجاء طلب حظر المسيرات بعد أعمال عنف شهدتها بعض المظاهرات مؤخرا، والتي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل أجنبي الأسبوع الماضي.

وأصدرت محكمة إقليم كوازولو-ناتال العليا أمس الأربعاء أمرا مؤقتا ضد المتظاهرين، لكنها ستنظر غدا الجمعة فيما إذا كانت ستحول الأمر إلى قرار دائم.

وأعادت بعض الدول الأفريقية مواطنيها إلى بلدانهم في أعقاب العنف. وفي بعض الحالات، حدد المتظاهرون مواعيد نهائية غير رسمية للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني لمغادرتها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت 24 سيارة على الأقل للحرق ونُهبت متاجر عندما تحولت الاحتجاجات على حكم قضائي ييسر إجراءات اللجوء إلى أعمال عنف.

وانتقدت قائدة المسيرة جاسينتا نجوبيسي-زوما الحكومة وإجراءات الشرطة، قائلة إنها محاولة لقمع المظاهرات.

ونشرت الحكومة أكثر من 500 جندي في كوازولو-ناتال، التي تضم مدينة ديربان الحاضرة الأكبر في الإقليم.

كما شجب الرئيس سيريل رامافوزا أعمال العنف في الاحتجاجات، متعهدًا بأن الشرطة ستتصدى لمن يخالفون القانون.