حصار الاحتلال يحرم 80 ألف طالب من التعليم الوجاهي في الخليل

حرم حصار الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقاته العسكرية نحو 80 ألف طالب وطالبة من التعليم الوجاهي في محافظة الخليل، خلال الأسبوع الجاري، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مع استمرار العدوان على المحافظة لليوم السابع.

وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الإجراءات العسكرية أثرت مباشرة في 66 مدرسة خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر، وأجبرت المؤسسات التعليمية على الانتقال إلى المهمات الدراسية والتعلم عن بُعد.

ورصدت مديرية التربية والتعليم بالخليل تأثر 2872 طالبًا وطالبة بصورة مباشرة، بينهم 2198 تحت الحصار، و674 من النازحين قسرًا الذين تعذر وصولهم إلى فصولهم.

وامتدت تداعيات العدوان إلى الكوادر التعليمية، إذ تأثر 119 معلمًا ومعلمة، إضافة إلى ستة من العاملين بالإدارة والخدمات المساندة.

وفرض إغلاق مداخل الخليل والطرق المحيطة بمنطقتي دير بحة والجلدة، إلى جانب الاقتحامات المتكررة، اعتماد التعلم عن بُعد والمهمات التعليمية من الأحد إلى الخميس، بما عطل انتظام الطلبة في مدارسهم.

وكانت وزارة التربية أعلنت إجراءات اضطرارية لتنظيم الدراسة في المحافظة، شملت مديريات التربية الأربع وتحويل الدراسة بجامعات المنطقة إلى التعليم الإلكتروني.

ويأتي تعطيل التعليم ضمن حصار أوسع يفرضه الاحتلال على السكان، ترافقه مداهمات للمنازل واعتقالات وتهجير قسري.

وأفادت لجنة المتابعة والمساندة وبلدية الخليل بأن نحو خمسة آلاف فلسطيني باتوا بين مهجّرين ومحاصرين، مع تضرر قرابة 780 عائلة، خصوصًا في الجلدة ودير بحة، حيث يمنع الاحتلال عائلات من مغادرة منازلها ويجبر أخرى على النزوح.



