العاصمة الأردنية عمان تستضيف الاجتماع الـ63 للاتحادات العربية

- دعوات لتسريع التكامل الاقتصادي وتحويل الفرص إلى مشروعات

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الدوري الثالث والستين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في العاصمة الأردنية عمان برئاسة السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتحت رعاية المهندس يعرب فالح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والمستشارة ريم الريموني، رئيسة الدورة الـ63 ورئيسة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والمديرين العامين للشركات العربية المشتركة.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتسريع الانتقال من مرحلة طرح المبادرات والتوصيات إلى تنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتغير خرائط التجارة وسلاسل التوريد.

وافتتح السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كلمته بتقديم أحر التعازي للأردن ملكاً وحكومة وشعباً في ضحايا العمل الإرهابي الجبان الذي شهدته مدينة الكرك، متمنياً الرحمة للشهداء والشفاء للمصابين.

واستعرض السفير محمدى أحمد النى الإصلاحات التي نفذتها الأمانة العامة للمجلس، موضحًا أنه جرى، لأول مرة في تاريخ المجلس، وضع خطة تنفيذية للفترة من 2025 إلى 2029، تنفيذًا للمادة 14 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف الانتقال من مرحلة التعاون إلى التكامل والتنفيذ.

وأشار إلى وضع معايير شفافة لتوفيق أوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وإدراج اشتراكاتها في موازنة المجلس منذ عام 2022، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مطلع عام 2026.

وأشاد السفير محمد أحمد الني بأداء الشركات العربية المشتركة، التي حققت عوائد وصلت إلى 30% رغم الأزمات، ومن بينها الشركة العربية للتعدين، والشركة العربية للإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، والشركة العربية للاستثمارات الصناعية، وشركة أكديما.