الحركة الطلابية في صربيا تطالب باستقالة مسئولين في الشرطة والقضاء

طالبت الحركة الطلابية في صربيا، اليوم الخميس، باستقالة كبار المسئولين في جهاز الشرطة ووكالات الاستخبارات والقضاء، في وقت تستعد فيه لتولي السلطة عقب فوز تاريخي حققته في الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي ضد الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش.

كما حث الطلاب، خلال مؤتمر صحفي، السلطات الانتخابية في صربيا على الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى يوم الأحد، حتى يتسنى تشكيل برلمان وحكومة جديدين.

وكانت حركة القائمة الطلابية قد حققت فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد ضد حزب التقدّم الصربي اليميني بزعامة فوتشيتش، الذي حكم البلاد دون منافسة لمدة 14 عامًا.

ولا تزال السلطات المنتهية ولايتها مسيطرة على مقاليد الأمور، حيث ستستغرق عملية الانتقال الرسمي للسلطة عدة أسابيع.

وقال الطالب فيليب أوبوفيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في حديقة بوسط بلجراد، كانت في السابق منطقة مغلقة يحتلها الموالون لفوتشيتش: "التغييرات تبدأ الآن... المؤسسات ملك للمواطنين، والقانون يسري على الجميع".

ويذكر أن الحركة الطلابية ظهرت عقب انهيار سقف محطة قطار في مدينة "نوفي ساد" عام 2024.

وقال المتظاهرون إن الفساد والإهمال تسببا في الكارثة وطالبوا باستقالة فوتشيتش.