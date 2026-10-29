اتحاد الكرة يعلن موعد معسكر فيفا للحكمات بمشاركة 40 حكمة ومساعدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحكمات، الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر، بمشاركة 40 حكمة ومساعدة حكم، ويستمر حتى 5 نوفمبر، بهدف رفع كفاءتهن الفنية والبدنية، بالتزامن مع استمرار منافسات دوري الكرة النسائية.

ويحاضر في المعسكر عصام عبدالفتاح، محاضر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومروة حناشي، مدربة اللياقة البدنية بالاتحاد الدولي، من خلال برنامج تدريبي يجمع بين المحاضرات الفنية والنظرية والتطبيقات العملية داخل الملعب.

ويتضمن برنامج المعسكر اختبارات للياقة البدنية للحكمات، إلى جانب اختبارات في قانون كرة القدم، للوقوف على مستوياتهن الفنية والبدنية، والعمل على تطوير قدراتهن التحكيمية بما يتناسب مع متطلبات إدارة مباريات دوري الكرة النسائية.

ويأتي المعسكر في إطار جهود تطوير منظومة التحكيم النسائي، من خلال تعزيز الجوانب القانونية والفنية والبدنية للحكمات، بما يسهم في رفع كفاءتهن في إدارة المباريات والتعامل مع مختلف المواقف التحكيمية.