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ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 69 قتيلًا، الخميس، مع استمرار فرق الإنقاذ في تفتيش العربات المحطمة، وبدء حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.

وأعلن رئيس إقليم كاستيا لا مانتشا، إميليانو جارسيا باج، ارتفاع الحصيلة بعد العثور على رفات بشرية خلال عمليات البحث الليلية، بحسب وكالة رويترز.

واستعانت فرق الطوارئ بالرافعات لرفع أجزاء من العربات، إلى جانب الكلاب المدربة والطائرات المسيرة المزودة بكاميرات حرارية، لتفتيش موقع الحادث قرب بلدة أوردا في مقاطعة طليطلة، وفق وكالة فرانس برس.

وأفادت السلطات ببقاء 57 مصابًا في المستشفيات، عقب التصادم الذي وقع صباح الأربعاء، عندما اصطدم قطار تابع لشركة «رينفي» الحكومية بمؤخرة قطار متوقف تابع لشركة «إيريو» الخاصة.

وأوضح وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، أن عطلًا في نظام التحكم الآلي أدى إلى توقف القطارات على امتداد 69 كيلومترًا من الخط، قبل صدور قرار باستئناف حركة قطار «رينفي».

وأضاف أن القطار قطع نحو 25 كيلومترًا قبل اصطدامه بالقطار المتوقف، واصفًا ظروف قرار استئناف الحركة بأنها «غير قابلة للتفسير».

وتعهد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب المأساة وتعزيز إجراءات السلامة، خلال زيارته موقع الحادث.

وبدأ سائقو القطارات، الخميس، إضرابًا مقررًا قبل وقوع التصادم، للمطالبة بتعزيز سلامة السكك الحديدية.

ويعد الحادث ثاني تصادم مميت لقطارات فائقة السرعة في إسبانيا خلال العام الجاري، بعد حادث يناير الذي أودى بحياة 46 شخصًا.