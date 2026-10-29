رئيس الوزراء البريطاني: نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في فتح مضيق هرمز

قال ​رئيس الوزراء البريطاني ‌آندي بيرنام، اليوم الخميس، ​إن بلاده "تبذل ​قصارى جهدها" للمساعدة في ⁠إعادة فتح ​مضيق هرمز، في ​ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

وقال بيرنام للصحفيين "نبذل ​قصارى جهدنا ​لتهدئة الوضع، والمساعدة في ‌إعادة ⁠فتح مضيق هرمز بالكامل"، مضيفا أنه ناقش ​المسألة ​مع ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب الأسبوع ​الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتابع "لكن، ⁠بالطبع، دون امتلاك إيران أي ⁠قدرات ​نووية".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس ​عراقجي، أمس الأربعاء، إن ‌طهران لا تزال على اتصال وثيق ومستمر مع الوسطاء ​لمراجعة الأفكار التي تضمن ​تنفيذ المقترح الإيراني الهادف ⁠إلى إنهاء الحرب في ​الشرق الأوسط.

وأضاف عراقجي أن ​إيران لا تزال تمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح، مشيرا إلى إمكان إنجاز ​خطة الأيام السبعة ​التي اقترحتها طهران في أقل من ‌أسبوع ⁠في حال تنفيذها.

وكان عراقجي قد ذكر سابقا بأن المقترح يتيح إعادة فتح ​مضيق هرمز ​في ⁠حال استيفاء شروط معينة، ولكن الرئيس ​الأمريكي رفض هذا ​المقترح.

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

وأدى التصعيد حول الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.