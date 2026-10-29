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نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث الممتد من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقارنة بالربع الثاني، وذلك بفضل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن نسبة النمو خلال الربع الثالث كانت أكبر من التي تم تسجيلها في الربع الثاني وبلغت 2.2%.

وقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث، كما ارتفعت استثمارات الشركات بصورة كبيرة مما يعكس انتعاش الذكاء الاصطناعي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% خلال الربع الثالث.