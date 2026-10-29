 نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث من 2026 - بوابة الشروق
الخميس 29 أكتوبر 2026 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -
النتـائـج تصويت

نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث من 2026

واشنطن - أب
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 4:35 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 4:35 م

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث الممتد من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقارنة بالربع الثاني، وذلك بفضل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن نسبة النمو خلال الربع الثالث كانت أكبر من التي تم تسجيلها في الربع الثاني وبلغت 2.2%.

وقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث، كما ارتفعت استثمارات الشركات بصورة كبيرة مما يعكس انتعاش الذكاء الاصطناعي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% خلال الربع الثالث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك