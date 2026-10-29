تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 194 ألفا الأسبوع الماضي

تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 194 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي، في ظل استمرار تراجع معدلات تسريح العمال وتمتع معظم الأمريكيين بالأمان الوظيفي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة تراجعت إلى 194 ألف طلب في الأسبوع الماضي، مقارنة بـ195 ألف طلب في الأسبوع السابق عليه، بعد تعديل الرقم المعلن سابقًا.

كما تراجع متوسط الطلبات خلال أربعة أسابيع، الذي يستبعد التقلبات الأسبوعية، ليصل إلى 196 ألفًا و750 طلبًا.