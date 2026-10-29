 البنك المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في منطقة اليورو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في منطقة اليورو

فرانكفورت - د ب أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 4:59 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 4:59 م

أبقى البنك المركزي الأوروبي، على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير رغم تصاعد معدلات التضخم، وثبت معدل الفائدة القياسي على الودائع عند 2.5%.

وأعلن البنك في مقره في فرانكفورت اليوم الخميس، أن القرار جاء خلال اجتماع مجلس محافظي البنك.

وقبيل الإعلان عن قرار الفائدة بوقت قصير، أعلن البنك المركزي الأوروبي أن رئيسته كريستين لاجارد ستتنحى عن منصبها بحلول السابع من فبراير المقبل، رغم أن ولايتها البالغة 8 سنوات كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية أكتوبر 2027.

وكان ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران، وما يترتب عليه من زيادة أسعار المستهلكين، من شأنه أن يبرر للبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، لكنه قرر تثبيت أسعار الفائدة.

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 3.8% مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، ويتجاوز بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.0% على المدى المتوسط.

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