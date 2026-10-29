أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز نحو 97.3% من الأصوات، ارتفاع حصة حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو إلى 27 مقعدًا، مقابل تراجع حزب «شاس» برئاسة أرييه درعي إلى ستة مقاعد.

وبحسب موقع «عروتس شيفع»، استنادًا إلى بيانات مؤرخة بالساعة 15:55 بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس، جاء انتقال المقعد بين الحزبين عقب إضافة 65 ألفًا و968 صوتًا إلى حصيلة الفرز.

وأبقى هذا التغيير معسكر نتنياهو عند 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، و19 للقائمتين العربيتين، دون تغير في ميزان المقاعد بين المعسكرات.

وحصل حزب «ياشار» بزعامة جادي آيزنكوت على 21 مقعدًا، وتحالف «معًا» بقيادة نفتالي بينيت على 12، والقائمة المشتركة على 11، فيما حصد كل من «الديمقراطيين» و«رعام» ثمانية مقاعد.

وبلغت حصة كل من «إسرائيل بيتنا» و«عوتسما يهوديت» و«يهدوت هتوراه» سبعة مقاعد، مقابل ستة لكل من «شاس» وقائمة «الصهيونية الدينية وزهوت»، وفق الحصيلة نفسها.

وجرت الانتخابات الثلاثاء الماضي، فيما تتواصل أعمال الفرز، بما فيها أصوات المظاريف المزدوجة. وتظل الأرقام جزئية وقابلة للتغير حتى استكمال العد وإعلان النتائج النهائية.