قال المتحدث باسم وزارة ​الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في ‌منشور على منصة "إكس" إن الدوحة ترفض ما قيل عن ​تدخلها في الانتخابات ​الإسرائيلية أو تمويل أنشطة بهدف التأثير على نتائجها.

جاء ​ذلك ردا على اتهامات ​قال المتحدث إنه "يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين وأطراف إعلامية مرتبطة ​بهم، في إطار ​حملة تضليل جديدة تستهدف الزج باسمها ‌في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل".

وأضاف المتحدث: "هذه الحملات لن تثنينا عن مواصلة ​دورنا في ​الوساطة، ⁠وجهودنا الدبلوماسية والإنسانية، ودعم الشعب الفلسطيني ​الشقيق، والتزامنا بالعمل ​لتحقيق ⁠سلام عادل وشامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرج، من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، التحقيق في مزاعم تدخل جهات أجنبية في الانتخابات.

وكان حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد زعم أن قطر هي "مصدر الأموال التي يُشتبه في إرسالها إلى مجموعات تعمل على حث المواطنين العرب على التصويت، والتي يحقق (الشاباك) في القضية المتعلقة بها"، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن التحقيق يستند إلى "معلومات استخباراتية" وصلت إلى "الشاباك"، وعُرضت على سولبرج، وفقاً للقناة 12.

وكتب سولبرج في رسالته إلى رئيس "الشاباك" التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية "اطلعت على شكوك خطيرة بشأن ممارسة تأثير غير مشروع على الانتخابات، من خلال تمويل قدمته جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية".

بدوره، رفض القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، اتهامات بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق في انتخابات الثلاثاء، واصفاً إياها بأنها لا تستند إلى أساس، وقال إن التصويت جرى وفقاً للقانون، وإنه، بحسب أفضل ما لديه من معلومات، لا توجد أدلة على مخالفات ممنهجة، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.