مدير لجنة الانتخابات الإسرائيلية: الاقتراع جرى وفق القانون ومزاعم التلاعب المنهجي بلا أساس

أكد القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، دين ليفنه، اليوم الخميس، أن انتخابات الكنيست جرت وفق القانون، وأن المعلومات المتاحة للجنة لا توفر أساسًا لمزاعم حدوث انتهاكات منهجية لنزاهة الاقتراع.

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، جاء موقف ليفنه في رسالة إلى عضو الكنيست فلاديمير بيلياك، ممثل حزب «يش عتيد» في لجنة الانتخابات، شدد خلالها على أن إجراءات حماية نزاهة التصويت داخل مراكز الاقتراع طُبقت بصرامة.

وأوضح ليفنه أن طلب رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، إجراء تحقيق بواسطة جهاز الأمن العام «الشاباك»، استند إلى معلومات استخباراتية سرية تستدعي فحصًا إضافيًا، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات لم يجرِ التحقق منها بعد.

وكان سولبرغ قد طلب من رئيس «الشاباك»، دافيد زيني، التحقيق في شبهات تتعلق بتأثير تمويل أجنبي على الانتخابات، وتقديم النتائج خلال أسبوع، موضحًا أنه لا يستطيع الجزم بصحة تلك الشبهات، دون تحديد الدول أو الجهات المعنية في رسالته المعلنة.

وتأتي هذه التطورات بعد مزاعم أطلقها حزب الليكود بشأن «سرقة الانتخابات» لمصلحة الأحزاب العربية. وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صباح الخميس نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، إنها لا تملك أدلة تحقيقية أو استخباراتية تدعم هذه المزاعم.