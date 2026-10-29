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تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وبورصة الكويت، بينما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصات السعودية، وأبو ظبي ودبي.



- البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في اداء مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 126مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند 49596 نقطة.

وجاء سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 19.99% ليغلق عند 186.40 جنيه، بينما كان سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)، الأكثر انخفاضا بنسبة 5.00% ليغلق عند 2.470 جنيه.

- بورصة السعودية

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على انخفاض بنسبة 1.02%، مسجلا 9921.50 نقطة، وبلغ إجمالي قيم التداولات 2.48 مليار ريال.

وتصدر سهم صندوق لونيت ستاندرد اند بورز تركيا شريعة المتداول الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.736% ليغلق عند 5.86 ريال، بينما تصدر سهم صندوق كرين شيرز لمؤشر الانترنت الصيني لمتداول إي تي إف قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.46% ليغلق عند 82.3 ريال.

- السوق الكويتية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.07% عند مستوى 8545 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 81 مليون دينار.

وجاء سهم شركة الاستثمارات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.12% ليغلق عند 241 فلسا كويتيا، في حين تصدر الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.13% ليغلق عند 302 دينار كويتي.

- بورصة دبي

أغلق سوق دبي المالي على انخفاض، فقد تراجع المؤشر الرئيسي 0.466% ليغلق عند نقطة 5,751 بقيمة تداولات إجمالية بلغت 620 مليون درهم.

وجاء سهم وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.53 % ليغلق عند 0.525 درهم، في حين تصدرت العربية للطيران قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.860%ليغلق عند 5.090 درهم.

- بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنهاية التعاملات بنسبة 1.284 %، ليغلق عند 9477.76نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 899 مليون درهم.

وجاء سهم صندوق لونيت ستاندرد اند بورز تركيا شريعة المتداول في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 1.736% ليغلق عند 5.86 درهم، في حين تصدرت صندوق كرين شيرز لمؤشر الانترنت الصيني لمتداول إي تي إف قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 3.46% ليغلق عند 82.3 درهم.