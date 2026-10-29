تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية)، الندوة العلمية تحت عنوان: مستقبل الإعلام العربي بعد الحروب والأزمات: نحو تعزيز الوعي الجمعي وبناء الثقة العامة، يوم الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ويأتي انعقاد هذه الندوة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحولات متسارعة في بيئة الاتصال والإعلام نتيجة تعاقب الأزمات والنزاعات الإقليمية، وتزايد الاعتماد على الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيس للمعلومات. وقد أظهرت هذه التحولات أن إدارة الحروب والأزمات لم تعد تقتصر على الجوانب العسكرية أو السياسية أو الإنسانية، بل أصبحت إدارة المجال المعلوماتي والإعلامي أحد أهم عناصر الأمن الوطني والأمن القومي العربي.

وفي المقابل، فرضت الحروب والأزمات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة واقعاً إعلامياً جديداً، أصبحت فيه المعركة على الوعي والرأي العام لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية أو السياسية. فقد أفرزت البيئة الرقمية تحديات غير مسبوقة، أبرزها انتشار المعلومات المضللة، وتعدد السرديات المتنافسة، وتصاعد تأثير المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تشكيل اتجاهات الرأي العام، الأمر الذي يستدعي تطوير مقاربات عربية أكثر تكاملاً لإدارة الاتصال الاستراتيجي في أوقات الأزمات.

وانطلاقاً من دور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، والدور العلمي والبحثي الرائد لكلية الإعلام بجامعة القاهرة في تطوير المعرفة الإعلامية وبناء القدرات، تأتي هذه الندوة لتكون منصة عربية تجمع صناع القرار والخبراء والأكاديميين والمؤسسات الإعلامية، بهدف تطوير رؤية عربية مشتركة للإعلام في أوقات الحروب والأزمات، وتعزيز الوعي الجمعي، واستعادة الثقة العامة، وبناء منظومة إعلامية أكثر قدرة على حماية الأمن المعلوماتي العربي.

وسوف تناقش الجلسات عدد من المحاور الآتية؛ المحور الأول: الإدارة الاستراتيجية للمشهد الإعلامي العربي بعد الأزمات، والمحور الثاني: السرديات الاستراتيجية وبناء الوعي والثقة العامة، والمحور الثالث: أمن المعلومات ومواجهة التضليل في بيئة ما بعد الأزمات، والمحور الرابع: رؤية عربية لبناء نموذج إعلامي عربي مستدام وصناعة القوة الناعمة.