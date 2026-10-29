اليمن يعلن استئناف الرحلات في مطار عدن بعد توقف بسبب هجوم تبناه الحوثيون

أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، استئناف نشاط مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد، بصورة طبيعية، بعد توقف مؤقت جراء قصف تعرض له المطار مساء أمس الأربعاء، تبناه الحوثيون.

وقال وزير النقل محسن حيدرة العمري، خلال زيارة ميدانية للمطار للإشراف على استئناف العمل، إن الفرق الفنية باشرت بصورة عاجلة أعمال الترميم والصيانة للمدرج الذي تعرض للاستهداف، رغم المخاطر التي رافقت عملها.

وأعرب العمري عن أسفه لاستمرار الهجمات التي تستهدف مطار عدن الدولي، مشيرًا إلى أن المطار مرفق مدني حيوي يقدم خدماته للمسافرين من مختلف المحافظات اليمنية.

وأكد الوزير أن المطار وكافة المرافق المدنية والخدمية ستواصل أداء مهامها رغم الهجمات، موضحًا أنه جرى العمل على إعادة جدولة الرحلات الجوية وترتيبها، وإصدار تعميمات إلى شركات الطيران لمباشرة تسيير الرحلات من المطار وإليه.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت، أمس الأربعاء، تحويل مسار رحلاتها القادمة إلى عدن عبر مطار جيبوتي، بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدها المطار، مؤكدة أن الإجراءات اتُّخذت حفاظًا على سلامة المسافرين والطواقم والطائرات.

ويوم أمس، دعا المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الموجودين في مطار عدن إلى إخلائه فورًا، قائلًا إن «طائرة شحن عسكرية سعودية تنقل أسلحة إلى المطار».

وأعلن الحوثيون مسئوليتهم عن استهداف المطار، وفقًا لما ورد في بياناتهم.