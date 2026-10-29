ديشامب مرشح لخلافة سباليتي في تدريب يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول الفرنسي ديدييه ديشامب، المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتصاعد الشكوك بشأن مستقبل المدرب الحالي لوتشيانو سباليتي.

وذكرت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية أن إدارة يوفنتوس بدأت تحركات أولية لاستكشاف إمكانية التعاقد مع ديشامب، مشيرة إلى وجود اتصالات بين الطرفين، وإبلاغ وسطاء النادي بمدى استعداده لخوض التجربة مع «السيدة العجوز».

من جانبها، أشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» إلى أن ديشامب ليس الاسم الوحيد المطروح على طاولة إدارة يوفنتوس، إذ تضم قائمة المرشحين أيضًا أنطونيو كونتي وستيفانو بيولي، في ظل استمرار النقاشات بشأن مستقبل سباليتي، بعد إخفاق الفريق في تحقيق الاستقرار المطلوب على مستوى الأداء والنتائج.

وجاءت هذه التطورات عقب سلسلة من النتائج السلبية التي زادت الضغوط على الجهاز الفني، حيث خسر يوفنتوس أمام لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد يوم 18 أكتوبر، قبل التعادل مع رين بنتيجة 2-2 في الدوري الأوروبي، ثم الفوز على ليتشي بهدفين دون مقابل يوم 25 أكتوبر.

وعاد يوفنتوس لتلقي خسارة جديدة أمام جنوى بنتيجة 2-0 يوم 28 أكتوبر، وهو ما أعاد ملف مستقبل سباليتي إلى الواجهة، وسط ترقب لموقف إدارة النادي من استمرار المدرب أو التوجه نحو تغييره خلال الفترة المقبلة.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من يوفنتوس بشأن إقالة سباليتي أو التعاقد مع مدرب جديد، لتظل الأنباء المتعلقة بديشامب وغيره من المرشحين في إطار التقارير الصحفية.