السجن 6 و5 سنوات لنائبين عراقيين في قضية فساد

عاقبت محكمة عراقية، اليوم الخميس، نائبين بالسجن ست وخمس سنوات، وألزمتهما برد مبالغ مالية في قضية فساد تتعلق بعقود مصافي تكرير النفط.

وقضت محكمة مكافحة الفساد في العراق، اليوم، بالسجن لمدة ست سنوات بحق النائب مثنى السامرائي، رئيس كتلة العزم، وإلزامه برد مبلغ 30 مليار دينار انتفع بها من التوسط في عقود مصافي تكرير الشمال والجنوب.

كما قضت المحكمة بالحبس المشدد لمدة خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي، وإلزامه برد مبلغ أربعة مليارات دينار انتفع بها من عقود مصافي الشمال.

وكانت الحكومة العراقية شرعت في حملة اعتقالات أواخر شهر يونيو الماضي، بتهم الفساد الإداري، ضمت العشرات من النواب السابقين والحاليين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، في إطار حملة أُطلق عليها اسم «صولة الفجر».