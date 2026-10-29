أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال أربعة رجال، صباح الخميس، بزعم التورط في مخطط لرشوة ناخبين، فيما أكدت القائمة العربية الموحدة «رعام» أنهم من نشطائها، ونفت الاتهامات الموجهة إليهم.

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يخضع المعتقلون للتحقيق لدى وحدة «لاهف 433»، المختصة بالجرائم الكبرى، في إطار القضية التي تقول الشرطة إنها تتعلق بمحاولة تقديم أموال لناخبين مقابل التصويت للقائمة.

وردت «رعام» برفض مزاعم الشرطة، وفق الموقع، الذي أشار إلى أن صلة هذه القضية بالتحقيق الذي يجريه الشاباك بشأن تدخل أجنبي مزعوم في الانتخابات ما زالت غير واضحة.

وتتزامن الاعتقالات مع طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرج من الشاباك فحص شبهات تأثير أجنبي عبر التمويل، وتقديم النتائج خلال أسبوع، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

وكانت الشرطة قد اعتقلت ثلاثة رجال من بدو الجنوب فجر الثلاثاء، يوم الاقتراع، بزعم التخطيط لتوزيع أموال مقابل التصويت لـ«رعام». وتقول الشرطة إن الاعتقالات الجديدة تأتي ضمن القضية نفسها، بحسب الموقع.



