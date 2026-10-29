عموتة: نحتاج للقتالية وكنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة أمام مودرن

يرى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق كان يستحق الفوز بنتيجة أكبر أمام مودرن سبورت، مشددًا على أهمية استغلال الفرص في المباريات المقبلة.

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا وثمينًا على حساب مستضيفه مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الحسين عموتة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «بالنظر لما يقدمه مودرن سبورت في الموسم الحالي، كنا نعرف أن المباراة ستكون قوية وتكتيكية صعبة، والحمدلله على الفوز، فوز صعب بهدف واحد ولكن كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف: «نحتاج لفاعلية هجومية أكثر حتى لا نضع أنفسنا في مأزق، لأنه كان من الممكن أن نتعادل في مباراة اليوم».

وأوضح المدرب المغربي: «مسؤولية تسجيل الأهداف لا تقع على المهاجمين فقط، زيزو وأفشة وحسين الشحات وبن شرقي أيضًا يعتبرون مهاجمين والتسجيل مسؤولية الجميع.. وهذه هي الكرة الحديثة في أوروبا، بالنسبة لي عندما يتقدم مدافع ويكون داخل منطقة الجزاء فهو مهاجم».

وتابع: «خلقنا 6 أو 7 فرص منهم انفرادات لو كنا موفقين كنا سنسجل 3 أو 5 أهداف، وتركيزنا الفترة المقبلة سيكون على تسجيل أكبر عدد من الأهداف».

وشدد: «ارتكبنا أخطاءً دفاعية بسبب قلة التركيز وقلة القتالية، والتي هي مطلوبة في كل مباراة، وبنفس أهمية الجانب البدني والذهني».

وأردف: «والفريق إجمالا واجه بعض المشاكل في المباريات، مشاكل فردية ومشاكل للفريق ككل، ونسعى لتجاوز هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها».

وأتم: «اليوم كان لنا فرص كثيرة للتسجيل ولكن أهدرنا كل الفرص وهو ما جعل المباراة تخرج بهذه النتيجة الصعبة، وتفاجأت بأخطاء الدفاع المتكررة في كل مباراة وسنعمل علي هذه النقطة في المباريات القادمة».

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 20 ويتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر، والذي يلعب مساء اليوم أمام وادي دجلة، فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 13 في المركز السادس.