رد مفاجئ من عموتة على هتافات جماهير الأهلي برحيله

راوغ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، في الإجابة عن سؤال حول هتافات الجماهير ضده في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا وثمينًا على حساب مستضيفه مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وجه أحد الصحفيين سؤالًا للمدير الفني حول هتافات الجماهير برحيله، ليكتفي المدرب المغربي بالابتسام، وقال: «هذه هي كرة القدم، والجمهور على رأسنا، ونبذل أقصى ما لدينا لنرضي الجماهير».

وأضاف: «كنا نفوز 3 مستريحين.. وعلينا فقط التركيز في المباريات القادمة لتحقيق الفوز وتسجيل المزيد من الأهداف».

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 20 ويتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر، والذي يلعب مساء اليوم أمام وادي دجلة، فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 13 في المركز السادس.