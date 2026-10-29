غرق سفينة قبالة ساحل بلغاريا على البحر الأسود بعد إصابتها بطائرات مسيّرة

أعلنت السلطات البحرية البلغارية اليوم الخميس، أن سفينة ترفع علم ليبيريا كانت قد تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة قبالة الساحل البلغاري المطل على البحر الأسود قد غرقت.

وقال وزير الدفاع ديميتار ستويانوف، إن ثلاث طائرات مسيرة بحرية استهدفت سفينة الحاويات "كونتشيب جيت" على مسافة نحو 21 ميلا بحريا من الساحل البلغاري أمس الأربعاء، في خامس هجوم من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لهذا البلد العضو في حلف شمالي الأطلسي (الناتو) خلال الشهر الجاري.

وكانت سفينة الحاويات، التي تديرها شركة يونانية، في طريقها من ميناء حيفا الإسرائيلي إلى مدينة كونستانتا الرومانية.

وأنقذت سفن تابعة للبحرية البلغارية وحرس الحدود أفراد الطاقم الثمانية عشر بأكملهم، وهم 14 فلبينيا وأربعة أوكرانيين، وتم نقلهم إلى مدينة فارنا الساحلية لإجراء فحوصات طبية عليهم.

ووفقا لموقع "ماري تايم دوت بي جي" البلغاري الإلكتروني، كانت بعض الحاويات على متن السفينة تحمل بطاريات ليثيوم أيون وسوائل قابلة للاشتعال وغازات ومواد خطرة أخرى.

وأفادت فرق البحرية بعدم رصد أي مؤشرات على حدوث تلوث بحري بعد أخذ عينات من عدة مواقع في المياه الإقليمية البلغارية.

ووقع الحادث بالتزامن مع اجتماع وزراء دفاع بلغاريا ورومانيا وتركيا في العاصمة البلغارية صوفيا لمناقشة الأمن في منطقة البحر الأسود.

وفي بيان صدر عقب المحادثات، أدانت الدول الثلاث الأعضاء في الناتو بشدة الهجمات بطائرات مسيّرة على السفن التجارية في البحر الأسود، ودعت إلى "وقف فوري للهجمات التي تهدد السفن التجارية والبنية التحتية البحرية وسلامة الأنشطة البحرية".

كما اتفقت على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وقدرات الإنذار المبكر والتنسيق في البحر الأسود.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة البلغارية، إميل إفتيموف، لقناة "بي تي في" في العاصمة صوفيا، إن الطائرات المسيرة البحرية التي استهدفت سفينة الحاويات جاءت من الشرق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف أن الجيش كان لديه معلومات مسبقة عن الهجوم، ولم يفاجأ بوقوعه. ولم تُحمل الحكومة البلغارية أي دولة المسؤولية عن الحادث، وفقا لوكالة (د ب أ).

ومع ذلك، دعت الرابطة المدنية (بلغاريا المتحدة على هدف واحد) "بويك" إلى تنظيم احتجاج مساء اليوم الخميس أمام السفارة الروسية في صوفيا، تحت شعار "أوقفوا العدوان الروسي — (السفيرة) ميترانوفا ارحلي" حسب (د ب أ).

وجاء في مناشدة نشرتها الرابطة على موقعها الإلكتروني: "إذا كان حكامنا عاجزين، فعلى المواطنين الدفاع عن وطننا."