بدأت احتمالات عودة ترينت ألكسندر أرنولد إلى ليفربول تلوح في الأفق، في ظل معاناة اللاعب من قلة المشاركة مع ريال مدريد، وسط تقارير عن اهتمام النادي الإنجليزي باستعادة ظهيره السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لإذاعة «كادينا سير»، يدرس ليفربول إمكانية التقدم بعرض إلى ريال مدريد لضم أرنولد، مع طرح خيار الإعارة كبداية محتملة للمفاوضات.

ويواجه اللاعب الإنجليزي صعوبة في إثبات نفسه مع الفريق الملكي، بعدما تراجع دوره في ظل اعتماد المدرب جوزيه مورينيو على فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، رغم أن مركزه الأساسي في خط الوسط، وهو ما زاد الشكوك حول مستقبل أرنولد في سانتياجو برنابيو.

فالفيردي يزيح أرنولد من حسابات ريال مدريد

لم ينجح أرنولد حتى الآن في تقديم المستويات المنتظرة منه، كما انعكس تراجع مشاركاته على فرصه مع منتخب إنجلترا.

ورغم رحيله عن ليفربول في أجواء لم تكن مثالية مع الجماهير، فإن فكرة عودته لا تواجه رفضًا واسعًا، إذ تشير استطلاعات الرأي، بحسب التقرير، إلى أن أقل من ثلث مشجعي النادي يعارضون استعادته.

لكن الصفقة المحتملة تصطدم بعقبتين، هما الراتب السنوي المرتفع للاعب، الذي يُقدّر بنحو 16.7 مليون يورو إجماليًا، وعلاقته القوية بزميله جود بيلينجهام، الذي يخشى ريال مدريد أن يتأثر برحيل أرنولد.

بيدرو بورو يدخل حسابات الانتقالات

في سياق متصل، طرح ديلجادو احتمال تحرك ريال مدريد للتعاقد مع بيدرو بورو، ظهير توتنهام، لتعزيز الجبهة اليمنى، موضحًا أن ذلك يظل توقعًا شخصيًا.

ويتابع برشلونة أيضًا موقف اللاعب الإسباني، بعدما استفسر من ممثليه عن إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية أو في الموسم المقبل، وسط رغبة بورو في العودة إلى الدوري الإسباني.

وبين احتمالات رحيل أرنولد والتحركات المنتظرة لتدعيم مركز الظهير الأيمن، تبدو سوق الانتقالات المقبلة مرشحة لمزيد من التطورات التي قد تؤثر على مستقبل أكثر من لاعب في ريال مدريد وليفربول وبرشلونة.