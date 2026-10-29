القبض على ثلاثة مشتبه بهم في التخطيط لإطلاق نار بمدرسة أمريكية في بداية العام الدراسي المقبل

أفادت مذكرات اعتقال بأن الثلاثة أشخاص الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في التخطيط لتنفيذ هجوم بإطلاق النار في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأمريكية، كانوا قد حصلوا على مخطط لطوابق المدرسة وحددوا يوما لتنفيذ الهجوم في بداية العام الدراسي المقبل.

وبحسب مذكرات الاعتقال، توصل شين كيث تايلور -17 عاما- ومايكل براندون تيري -21 عاما-، إلى اتفاق مع مشتبه به قاصر لم تكشف هويته، لتوفير أسلحة. كما خططوا للملابس التي سيرتدونها، وناقشوا شراء سترات واقية من الرصاص وكاميرات فيديو وأحذية عسكرية. وحددوا يوم 20 أغسطس المقبل موعدا لتنفيذ المخطط، أي بعد نحو أسبوعين من بدء العام الدراسي في الثاني من أغسطس.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم يواجهون اتهاما بالتخطيط لتنفيذ هجوم بإطلاق النار في مدرسة شيروكي الثانوية بمدينة كانتون، /72 كيلومترا شمال أتلانتا/ ووجهت إليهم تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل. ويواجه المشتبه به الثالث أيضا اتهاما بتعطيل عمل المدارس الحكومية أو التدخل في سير عملها.

وقال محامي تايلور، الذي تتم معاملته باعتباره بالغا بموجب قانون العدالة الجنائية في ولاية جورجيا، إنه تسلم القضية للتو، ولذلك ليس لديه تعليق في الوقت الحالي. وتظهر السجلات المتاحة عبر الإنترنت أن تايلور محتجز من دون كفالة، وأن لديه جلسة استماع أولية في قضيته مقررة في 13 نوفمبر.

وقالت إدارة شرطة كانتون، في بيان، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) رصد منشورات تهديدية على الإنترنت نشرها أحد المشتبه بهم الثلاثة، وعمل بالتنسيق مع الشرطة المحلية على تنفيذ الاعتقالات يومي 20 و23 أكتوبر. وأُلقي القبض على اثنين منهم في جورجيا، والثالث في كاليفورنيا.

ونقلت قناة "دبليو إس بي تي في" عن المشرفة على مدارس مقاطعة شيروكي، ماري إليزابيث ديفيس، قولها إن المشتبه به القاصر كان طالبا سابقا في مدرسة شيروكي الثانوية.