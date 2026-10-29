وزير الدفاع الياباني يجدد قلقه إزاء النشاط البحري الصيني

أعرب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تزايد النشاط البحري الصيني في جنوب غربي اليابان.

وقال إن ثلاث مدمرات صينية وسفينة تابعة لخفر السواحل عبرت معا مضيق أوسومي، الواقع جنوب جزيرة كيوشو، الجزيرة الرئيسية الجنوبية في اليابان، واتجهت شرقا نحو المحيط الهادئ خلال الأسبوع الجاري. وأضاف أن وزارته رصدت للمرة الأولى تحركا بحريا صينيا بهذا التشكيل.

وأضاف كويزومي، أن وزارته ستواصل مراقبة النشاط الصيني باهتمام بالغ. وتعمل اليابان على تسريع تعزيز وجودها العسكري في جنوب غرب البلاد لردع الصين.

وكان كويزومي قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على إقامة منشأة في اليابان للإنتاج المشترك لصواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى. وتأتي هذه الخطوة في أحدث تحرك للحليفين، اللذين أعربا مرارا عن قلقهما إزاء تزايد السلوك "العدواني" للصين في آسيا.

وأعلن كويزومي الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء في مقاطعة سيبو بوسط الفلبين، حيث التقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث على هامش الاجتماع السنوي لوزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا ونظرائهم من القوى الآسيوية والغربية الرئيسية.

وتهدف الاجتماعات السنوية إلى تجنب اندلاع صراع إقليمي واسع وتعزيز التعاون الدفاعي.