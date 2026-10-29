هايتي تمدد إجراء الانتخابات العامة إلى يوليو وأكتوبر المقبلين

أعلنت الحكومة في هايتي مواعيد جديدة للانتخابات، في وقت تكافح فيه الشرطة والقوات العسكرية العصابات، بدعم من أكثر من ألفي جندي من السلفادور وصلوا البلاد مؤخرا.

وقال المجلس الانتخابي المؤقت في هايتي، مساء أمس الأربعاء، إن الجولة الأولى من الانتخابات العامة ستُجرى في 18 يوليو المقبل، فيما ستُجرى الجولة الثانية في 4 أكتوبر.

ولم تشهد هايتي انتخابات منذ أكثر من عقد، وتُدار شئون البلاد حاليا من جانب رئيس وزراء غير منتخب. ولا يزال منصب الرئاسة شاغرا منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021.

وقال المجلس إنه يتوقع نشر القائمة النهائية للمرشحين، بمن فيهم المتنافسون على منصب الرئاسة أو مقاعد مجلس الشيوخ، بحلول منتصف يناير، على أن تنتهي عملية تسجيل الناخبين في 20 مايو.

وكان من المقرر في البداية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 13 ديسمبر المقبل، لكن تم تأجيلها بسبب عنف العصابات في المنطقة الوسطى من هايتي والعاصمة بورت أو برنس.