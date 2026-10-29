مصطفى شبيطة يعلن تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز في الدوري

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أعلن مصطفى شبيطة مدرب فريق وادي دجلة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز، والتي تجمع بينهما، مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: عمر عدلي، أحمد عابدين، أحمدرضا، أحمد سكولز.

خط الوسط: إبراهيم البهنسي، محمود عادل، حمزة حسان.

خط الهجوم: زيزو، يوسف أويا، محمود دياسطي.

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.