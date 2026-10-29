متعب: «محمد هاني راجل وميتحطش في كفة مع لاعب تاني»

علق عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، على استبعاد محمد هاني وإمام عاشور، ثنائي الفريق من قائمة المباريات في الفترة الأخيرة.

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا وثمينًا على حساب مستضيفه مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «استبعاد اللاعب حق أصيل للمدير الفني، واستبعاد إمام عاشور قرار سليم، لأن إمام ليس في مستواه، ويلعب على قد المباراة فقط».

وأضاف: «يجب أن يقدر موهبته ويعرف طريقة لعب النادي الأهلي، لأن المستويات كلها قريبة، ويجب أن يركز بشكل أكبر في الكرة، وأن يفهم طريقة لعب النادي الأهلي، وأن يدرك أنه إذا أراد الرجوع فيما بعد فربما لن يجد الوقت المناسب».

وأوضح متعب: «لا يجب أن أضع محمد هاني في كفة مع أي لاعب آخر، محمد هاني أنا أساويه بالشناوي، لاعب ملتزم ومنضبط وقدم للنادي الأهلي الكثير، وراجل في الملعب وضع تحت هذه مليون خط».

وتابع: «محمد هاني تم استبعاده بعد مباراة القناة، فإذا كان الاستبعاد لأنه لم يكن موفقاً في مباراة القناة فهذه مشكلة أكبر، لأنه لديه تاريخ يغفر له».

وأتم: «محمد هاني كان أفضل لاعب في مباراة الزمالك، وفي مباراة القناة الفرقة كلها كانت سيئة، فلا تستبعد من كان سيئًا، استبعد اللي ما كانش راجل، هتلاقي الكلام الفني ممكن نتكلم فيه كتير، أنا بتكلم على الشخصية».

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 20 ويتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر، والذي يلعب مساء اليوم أمام وادي دجلة، فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 13 في المركز السادس.