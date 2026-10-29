شنّ عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي والإعلامي بقناة النادي، هجومًا على تصرفات الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، عقب احتفاله بهدف فريقه أمام المقاولون العرب، مؤكدًا ضرورة التمسك بالمعايير الأخلاقية في الملاعب وعدم التساهل مع السلوكيات التي يراها غير مناسبة.

وكان شيكو بانزا قد ساهم في فوز الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

عدلي القيعي ينتقد احتفال شيكو بانزا

وقال القيعي، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، إنه يتحدث عن قضية تتجاوز حدود المنافسة بين الأهلي والزمالك، وتتعلق بالقيم الأخلاقية التي ينبغي الحفاظ عليها، متسائلًا عما يمكن أن تتركه مثل هذه التصرفات للأجيال القادمة.

وأضاف أن التساهل مع السلوكيات غير المقبولة، أو التشكيك في الوقائع التي تستدعي اتخاذ موقف حاسم، قد يؤدي إلى اعتياد الأخطاء والتعامل معها باعتبارها أمرًا طبيعيًا.

وتطرق الإعلامي بقناة الأهلي إلى احتفال شيكو بانزا بهدف الزمالك، منتقدًا ما وصفه بتجاوز الحدود المعتادة للاحتفال داخل الملعب، ومعتبرًا أن تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة لا يبرر القيام بتصرفات تخالف المعايير التي طالب بالحفاظ عليها.

القيعي: لو كان لاعبًا في الأهلي لطالبت بعدم عودته

وأوضح القيعي أنه لا يرغب في تحويل حديثه إلى سجال بين جماهير الناديين، مشددًا على أن موقفه يتعلق بالتصرف نفسه، وليس بهوية اللاعب أو النادي الذي يمثله.

وقال إنه لو صدر التصرف ذاته من لاعب في الأهلي، لطالب بعدم عودته إلى الفريق، في إشارة إلى رفضه التساهل مع ما اعتبره تجاوزًا يستوجب المحاسبة.

كما أشار إلى وقائع سابقة شهدت اتخاذ إجراءات بحق أشخاص بسبب تصرفات داخل الملاعب، معتبرًا أن اختلاف ردود الفعل تجاه مثل هذه المواقف يطرح تساؤلات بشأن المعايير التي يجري تطبيقها.

عدلي القيعي: يجب ألا نعتاد على الأخطاء

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التمسك بالحياء والمعايير الأخلاقية في الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن الاعتياد على السلوكيات الخاطئة قد يجعلها مقبولة بمرور الوقت، وهو ما يستدعي، من وجهة نظره، التعامل معها بجدية.

وشدد على أنه لا يتدخل في القرارات التي قد تتخذها إدارة الزمالك بحق اللاعب، مؤكدًا أن الأمر يخص النادي، بينما ينصب حديثه على ضرورة الحفاظ على القيم والسلوكيات داخل الملاعب.