الزمالك يطلب إقامة مباراته مع الإفريقي على استاد القاهرة

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا لهيئة استاد القاهرة الدولي، يطلب خلاله إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الإفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل.

ويتمسك الزمالك بحقه في إقامة المباراة على استاد القاهرة والمطالبة بتأجيل زراعة البذرة الشتوية لحين الانتهاء من خوض الفريق للقاء الإفريقي في دوري الأبطال.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس الأربعاء، أسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى دور المجموعات على حساب الجيش الرواندي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي الثاني بهدف دون رد، وتكرار النتيجة ذاتها في لقاء الإياب.