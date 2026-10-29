فاطمة سعيد تحكي الحب والرحيل والذكريات بموسيقى 4 أفلام في المتحف المصري الكبير

في رحاب المتحف المصري الكبير، وعلى مقربة من أهرامات الجيزة، اختارت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد أن تمنح الموسيقى دور البطولة في أمسيتها مساء الخميس، فصحبت جمهورها إلى عالم السينما، مستعيدة حكايات الحب والفراق والذكريات التي احتفظت بها الشاشة الفضية، بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي.

وأعربت فاطمة سعيد عن سعادتها الكبيرة بالغناء في المتحف المصري الكبير للمرة الثالثة، مؤكدة أنها تكاد لا تصدق حجم فرحتها وحماسها بهذه الأمسية، قبل أن تكشف عن فكرة البرنامج الموسيقي الذي أعدته للحفل.

وقالت للجمهور: «أحب قوي إن إحنا ناخدكم في رحلة سينمائية»، مضيفة: «يمكن نحكي قصة حب واحدة من خلال أربع أفلام».

وحرصت فاطمة سعيد على تقديم حكاية كل فيلم قبل أداء الأغنية المرتبطة به، لتصبح الموسيقى امتدادًا لمشاهد السينما وشخصياتها، في أمسية تجمع بين الغناء الأوبرالي وفنون الشاشة الكبيرة.

قصة حب ترويها 4 أفلام

«Smile».. تشارلي تشابلن يدعو إلى الابتسام رغم الأزمات

أعادت فاطمة سعيد الجمهور إلى هوليوود عام 1936، عندما قدم تشارلي تشابلن فيلمه الشهير «Modern Times» (الأزمنة الحديثة)، في مرحلة كانت فيها السينما الناطقة تكتسب شعبية متزايدة، بينما واصل تشابلن الاعتماد على الحركة والموسيقى للتعبير عن مشاعر شخصياته.

وتوقفت عند حقيقة أن تشابلن جمع في الفيلم بين التمثيل والإخراج والإنتاج وتأليف الموسيقى، مشيرة إلى الدور الذي لعبته الألحان في السينما الصامتة، وقدرتها على رواية الحكايات دون كلمات.

واختارت فاطمة سعيد أداء أغنية «Smile» (ابتسم)، المستوحاة من أحد ألحان الفيلم، قائلة: «في أي قصة حب بسيطة يبقى دايمًا في أزمات»، مضيفة: «ومهما كانت الأزمة يمكن الواحد ما بيبقاش عنده غير إن هو يبتسم».

وتحول لحن تشابلن إلى أغنية بعد إضافة كلمات جون تيرنر وجيفري بارسونز إليه عام 1954، وحقق شهرة عالمية بصوت المطرب الأمريكي نات كينج كول، ليصبح واحدًا من أشهر الألحان التي تدعو إلى التمسك بالأمل في مواجهة الأحزان.

«One Day I'll Fly Away».. عندما يصبح الرحيل حلمًا

«أحيانًا الابتسامة مش بتفك كل الأزمات».. بهذه الكلمات قدمت فاطمة سعيد أغنية «One Day I'll Fly Away»، موضحة أن الإنسان قد يحتاج أحيانًا إلى ترك كل شيء خلفه، والابتعاد عن ظروف لم يعد قادرًا على احتمالها.

والأغنية، التي يعني عنوانها «يومًا ما سأطير بعيدًا»، اشتهرت ضمن أحداث الفيلم الموسيقي «Moulin Rouge» (مولان روج)، الذي أخرجه باز لورمان عام 2001، ولعب بطولته نيكول كيدمان وإيوان ماكجريجور.

وتؤدي كيدمان الأغنية في الفيلم من خلال شخصية «ساتين»، الفنانة التي تحلم بالتحرر من ظروف حياتها والبحث عن مستقبل مختلف، وسط قصة حب تتشابك فيها الأحلام مع الواقع.

وتعود الأغنية في أصلها إلى عام 1980، حين قدمتها المطربة الأمريكية راندي كروفورد، قبل أن تمنحها السينما حضورًا جديدًا بعد أكثر من عقدين.

«Cinema Paradiso».. الذكريات التي تعجز السنوات عن محوها

أما فيلم «Cinema Paradiso» (سينما باراديسو)، فوصفته فاطمة سعيد بقولها: «الفيلم ده أكتر الأفلام اللي أنا بحبها»، قبل تقديم العمل الموسيقي المرتبط به، والحديث عن الذكريات التي تظل تصاحب الإنسان مهما ابتعد عن ماضيه.

وحكت عن طفل يقع في غرام السينما بإحدى قرى صقلية الإيطالية، ثم يضطر إلى مغادرة قريته بحثًا عن مستقبله، تاركًا عائلته وأصدقاءه وحبه القديم، قبل أن يعود بعد نحو 30 عامًا ويكتشف أن ذكرياته ما زالت حاضرة.

وقالت فاطمة سعيد: «الذكريات حاجة دايمًا الواحد بيشيلها معاه»، مشيرة إلى أن «اللحظات القيمة في الحياة ما بتتكررش مع الزمن»، ودعت الجمهور إلى استعادة ذكرياته الجميلة أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

والفيلم من إخراج جوزيبي تورناتوري عام 1988، وحصل على أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1990، ووضع موسيقاه المؤلف الإيطالي إنيو موريكوني، فيما ألّف نجله أندريا لحن الحب الشهير المرتبط بالعمل.

«Les Parapluies de Cherbourg».. وعد بالانتظار على رصيف القطار

اختارت فاطمة سعيد كذلك أغنية من الفيلم الفرنسي «Les Parapluies de Cherbourg» (مظلات شيربورج)، الذي يحمل واحدة من قصص الحب التي وضعت الفراق والانتظار في مواجهة مشاعر الحبيبين.

وتحدثت عن مشهد الوداع في محطة القطار، حيث يفترق الحبيبان بينما يظل الأمل في اللقاء مجددًا معلقًا بمصير مجهول، ووصفت الأغنية بأنها «أغنية بتأثر قوي جدًا».

ويعود الفيلم إلى عام 1964، وهو من إخراج جاك ديمي، وبطولة كاثرين دونوف ونينو كاستلنوفو، ويحكي قصة شابة تقع في حب ميكانيكي شاب، قبل أن يُستدعى للخدمة العسكرية في الجزائر، ليتركها أمام انتظار يغير مسار حياتهما.

ووضع موسيقاه المؤلف الفرنسي ميشيل لوجران، وتميز الفيلم بتقديم حواراته كاملة بالغناء، وحصد السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1964، فيما اكتسب لحن الوداع شهرة عالمية بعنوان «I Will Wait for You» (سأنتظرك).

«La Javanaise».. أغنية حب من باريس الستينيات

وحضرت الأغنية الفرنسية أيضًا بصوت فاطمة سعيد، التي قدمت «La Javanaise» (لا جافانيز)، إحدى أشهر أغنيات المطرب والملحن الفرنسي سيرج غينسبورغ، والتي سبق أن سجلتها ضمن ألبومها «Kaleidoscope» (كاليدوسكوب) الصادر عام 2022.

وولدت الأغنية من أجواء أمسية جمعت غينسبورغ بالمطربة جولييت غريكو في باريس عام 1962، قبل أن يقدمها كلاهما عام 1963، لتصبح لاحقًا من الأعمال البارزة في تاريخ الأغنية الفرنسية.

وتستعيد كلماتها ذكرى علاقة عاطفية مضت، بينما يمزج لحنها بين الرقة وإيقاع رقصة «الجافا» الباريسية، في أغنية احتفظت بشعبيتها عبر أجيال من المطربين والمستمعين.

وأعادت فاطمة سعيد تقديمها بصوتها في المتحف المصري الكبير، بعدما ضمتها إلى ألبومها الثاني الذي جمع أعمالًا من ثقافات موسيقية متنوعة، واستلهم العلاقة بين الغناء والرقص.

ويُقام حفل فاطمة سعيد مساء الخميس 29 أكتوبر 2026 بالمتحف المصري الكبير، بتنظيم شركة «RMC»، وبمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتُعد «الشروق» أحد الشركاء الإعلاميين للحفل.

وتُعد فاطمة سعيد أول سوبرانو مصرية درست بأكاديمية مسرح «لا سكالا» في ميلانو، وقدمت حفلات على مسارح عالمية مرموقة، وحصد ألبومها الأول «النور» جوائز موسيقية دولية، بينها «جراموفون» و«أوبوس كلاسيك».