بورقة صغيرة تحمل كلمات أغنية حب، أعادت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد جمهور المتحف المصري الكبير إلى أحد المشاهد الرومانسية الشهيرة في السينما المصرية، قبل أن تتجه إلى البيانو لتعزف مقدمة أغنية «أهواك»، التي قدمها العندليب عبد الحليم حافظ في فيلم «بنات اليوم».

وأعلنت فاطمة سعيد، خلال حفلها مساء الخميس، الانتقال إلى الفصل الثاني من الأمسية، الذي خصصته لأغنيات الأفلام المصرية، بعدما قدمت في الفصل الأول مجموعة من الأعمال المرتبطة بالسينما العالمية.

واختارت أن تبدأ بفيلم «بنات اليوم»، متوقفة عند أحد مشاهده التي ظلت عالقة في ذاكرتها، وقالت: «في سين معينة عمري ما هنساها»، قبل أن تروي للجمهور حكاية اكتشاف عبد الحليم حافظ لكلمات أغنية «أهواك» داخل أحداث الفيلم.

وحكت أن عبد الحليم يدخل الصالون ليعثر على ورقة تحمل كلمات الأغنية، ويبدأ في قراءتها، قبل أن يسأل شقيقة الفتاة التي كتبتها: «هي اللي كتبت الكلام ده؟»، ثم يأخذ الورقة ويضعها على البيانو، لتولد من تلك اللحظة واحدة من أشهر الأغنيات الرومانسية في تاريخ الغناء المصري.

وبعد سرد الحكاية، توجهت فاطمة سعيد إلى البيانو لتعزف مقدمة الأغنية، مستعيدة المشهد الذي ارتبط في ذاكرة الجمهور بصوت العندليب وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وتعود أغنية «أهواك» إلى فيلم «بنات اليوم»، الذي عُرض عام 1956، من إخراج هنري بركات، وبطولة عبد الحليم حافظ وماجدة وآمال فريد وأحمد رمزي، وكتب كلمات الأغنية الشاعر حسين السيد، ولحنها محمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول «خالد»، الذي يجسد شخصيته عبد الحليم حافظ، وعلاقته بالشقيقتين «سلوى» و«ليلى»، قبل أن يكتشف أن مشاعره الحقيقية تتجه نحو سلوى، التي تؤدي دورها ماجدة، رغم ارتباطه بشقيقتها.

واحتفظت أغنية «أهواك» بمكانتها بين أشهر أغنيات عبد الحليم حافظ، بما تحمله كلماتها من تناقضات العاشق الذي يتمنى نسيان حبيبه، ثم يجد نفسه مشتاقًا إليه وإلى ما يحمله الحب من عذاب.

ويُقام حفل فاطمة سعيد مساء الخميس 29 أكتوبر 2026 بالمتحف المصري الكبير، بتنظيم شركة «RMC»، وبمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتُعد «الشروق» أحد الشركاء الإعلاميين للحفل. وتُعد سعيد أول سوبرانو مصرية درست بأكاديمية مسرح «لا سكالا» في ميلانو، وقدمت حفلات على مسارح عالمية مرموقة، وحصد ألبومها الأول «النور» جوائز موسيقية دولية، بينها «جراموفون» و«أوبوس كلاسيك».