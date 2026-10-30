قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب مصدر السلطات، وفقا للمادة الرابعة من الدستور، ومن حقه المطالبة بدستور جديد إذا رأى أن دستور 2014 وتعديلاته في 2019 تتضمن ملاحظات تستوجب التغيير.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد": "أنا هفضل اتكلم شاء من شاء وأبى من أبى، نحن نحترم قرار الرئيس السيسي واحترامه للنصوص الدستورية، ولكن يا سيادة الرئيس لا بد أن نعلم جميعا أن الشعب هو مصدر السلطات، والمادة الرابعة من الدستور تتحدث عن أن السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات، ومنها السلطة التأسيسية التي تضع الدستور، وعندما يأتي البعض ليطالب بدستور جديد، هل هذا يعني الالتفاف على المادتين 140 و226، أم أن هذا حق من حقوق الشعب لا يجب مصادرته أبدًا؟".

واستكمل: "إذا رأى الشعب أن الدستور القديم - دستور 2014 وتعديلاته في 2019- عليه ملاحظات كثيرة، من بينها انتخابات المحليات وغيرها الكثير، وممكن يتعمل دستور جديد ليه لأ؟ أم سيظل البعض يفرض سطوته ويُنَفذ ما في رأسه دون مراعاة لحق الشعب المصري؟".

وتابع: "أنا أحترم قرار الرئيس، وكلامه عن نهاية مدته في 2030، ولكن يا سيادة الرئيس ماذا إذا كان الشعب المصري يرى غير ذلك؟ إذا كان هناك دستور جديد فستكون هناك انتخابات رئاسية جديدة مع الحفاظ على المادتين كما هما، لأن المادة 226 حظرت أي شيء يخالف ذلك، ولكن من حق أي شخص في دستور جديد أن يخوض الانتخابات".

وأشار إلى أن "السلطة التأسيسية لأي دستور من حقها أن تعدل ما تراه في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه مصر".