عُمان: إخلاء مصاب من طاقم لنش هندي استُهدف في مضيق هرمز

أعلنت رئاسة الأركان العُمانية، الجمعة، إخلاء مصاب من طاقم زورق هندي تعرض للاستهداف في مضيق هرمز.

وقال التوجيه المعنوي التابع لرئاسة الأركان العُمانية، على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نفذ سلاح الجو السلطاني العُماني، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية عملية إخلاء طبيٍّ لأحد أفراد طاقم لنش (زورق) هندي تعرض للاستهداف في مضيق هرمز".

وأضاف: "نقل المصاب جوا من مستشفى خصب بمحافظة مسندم (شمال السلطنة) إلى مستشفى خولة بمحافظة مسقط (شمال شرق) لاستكمال العلاج التخصصي اللازم".

ولم يحدد البيان الجهة المسؤولة عن الاستهداف أو طبيعته، كما لم يوضح حجم الأضرار التي لحقت بالزورق أو مصير بقية الطاقم.

والجمعة، أجلت البحرية السلطانية العُمانية، 25 فردا من طاقم سفينة تجارية تعرضت لاستهداف، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، على بُعد 1.6 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم (شمال)، وفق ما أعلنته البحرية العمانية.

والجمعة، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اندلاع حريق في ناقلة بمضيق هرمز إثر تعرضها لهجوم بعبوتين ناسفتين مساء الخميس، على بعد 25 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب العُمانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاطر الأمنية على الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل سلسلة هجمات وحوادث استهدفت سفنا تجارية.

كما تتزامن مع توتر متواصل بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع في العالم.

وبدأت الحرب بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو الماضي، وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين.